Oprava mostních uzávěrů omezí v srpnu provoz na magistrále

TSK bude opravovat 250 metrů vozovky. Během dne budou až na výjimky k dispozici dva pruhy, v době od 20:00 do 6:00 zůstane průjezdný pouze jeden.

První etapa od 31. července do 10. srpna se bude týkat výměny uzávěrů v pravém jízdním pruhu. Během druhé etapy od 11. do 13. srpna dojde k odfrézování vozovky a pokládce nového asfaltu, přičemž průjezd ve směru na Prahu 7 bude možný pouze jedním pruhem.

V další etapě od 14. do 28. srpna se stavbaři přesunou do levého pruhu a od 25. do 27. srpna bude opět probíhat kompletní oprava vozovky a otevřen bude pouze jeden jízdní pruh.