Opozice čeká od Pavla gesto. Chce, aby vetoval snížení valorizace penzí

Pavel přitom ve čtvrtečním rozhovoru pro ČT naopak naznačil, že zákon podepíše a ten se poté díky stížnosti opozice dostane na stůl Ústavnímu soudu.

Podle Pavla by nebylo totiž správné, aby ústavní aspekty novely posuzovali politici. „Ani prezident není arbitrem ústavnosti,“ podotkl.

Od podpisu se Pavla budou snažit na středeční schůzce odradit šéfka poslanců ANO Alena Schillerová a místopředseda Sněmovny a ANO Karel Havlíček.

Babiš v pátek Právu řekl: „Je to pro prezidenta Pavla historická šance, když říká, že bude spojovat národ. Může se zapsat do historie, může podpořit důchodce. Je to důležité gesto. To, jak se rozhodne, se s ním povleče dlouho,“ řekl Právu Babiš.

Schillerová nechce předjímat. „Jsme rádi, že nás pan prezident přijme, že budeme moci zopakovat argumenty a informovat ho o celém kontextu, jak se odehrával celý ten dramatický sněmovní týden, co jsme obstruovali. Vážíme si toho, že se vyjádří až po tom, co nás přijme. Pevně věřím, že naplní svá slova, která řekl po svém zvolení, že bude prezidentem všech,“ řekla Právu.

Podle Okamury teď Pavel ukáže, jestli stojí na straně tří milionů příjemců důchodů, nebo „asociální vlády“.

„Podle názoru SPD by měl Petr Pavel zákon vetovat, už jsme ho k tomu také opakovaně vyzvali. Veto prezidenta je poslední možností, jak zabránit okradení přibližně tří milionů důchodců. Uvidíme, na čí stranu se postaví, a podle toho si také veřejnost utvoří názor,“ dodal pro Právo Okamura.

Opozice nesouhlasí s obsahem novely a pochybuje i o ústavnosti zákona z hlediska možné retroaktivity. Nelíbí se jí ani schvalování ve stavu legislativní nouze. Pro její vyhlášení podle opozice nebyl důvod.

Havlíček zdůraznil, že ANO je připraveno jednat i o tom, po čem volal sám Pavel, tedy o hledání kompromisu a spolupráci opozice a koalice na důchodové reformě a změně valorizačního vzorce.

Záleží však na tom, jak se Pavel zachová. Pokud by se norma dostala až k ÚS a ten ji shodil, nebude mít už ANO o spolupráci s vládou zájem.

„V tuto chvíli se nehraje jen o to, že to ÚS vrátí, že to bude mít pro vládu dopad a měla by podat demisi. Vrhne to špatný stín na pana prezidenta. Nemluvě o tom, že bude vypadat jako loutka vlády,“ řekl Právu Havlíček.

Naopak vládní koalice věří, že Pavel její zákon, který od června snižuje valorizaci důchodů v průměru z 1770 korun na 760 korun, podepíše.

„Pokud to pan prezident podepíše, tak je to dobrý krok. Jestli opozice využije svého práva pro ústavní stížnost, tak to rozhodne ÚS a to je standardní postup,“ řekl Právu ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Smetení zákona u Ústavního soudu se neobává. Vláda má prý připraveno dost argumentů.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) přiznala, že případné veto prezidenta by poslanci neměli šanci přehlasovat.

Vláda totiž potřebuje, aby zákon vyšel ve Sbírce zákonů nejpozději 22. března. „Nemyslím, že to nastane, a nerada řeším, co by kdyby. Nicméně zcela logicky záleží na datu. Větší pravděpodobnost tedy je, že už by se to nestihlo,“ napsala Právu.

Šéf lidoveckých poslanců Marek Výborný míní, že Pavel už má všechny informace, které potřebuje. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) s ním o všem detailně hovořil už minulý týden.

„Pokud by ale měl zájem, tak se s ním jistě k celé problematice valorizace potkáme,“ dodal Výborný.