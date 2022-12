Odsouzený právník Chrástecký NAKIT nepovede

„Chceme mít jistotu, že veškeré právní kroky do jmenování nového ředitele budou v pořádku. Proto jsem doporučil právníka Jana Ďoubala,“ řekl náměstek ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) Lukáš Kolářík. Připomněl, že na pozici stále probíhá výběrové řízení, do kterého se uchazeči mohou hlásit do konce ledna příštího roku.