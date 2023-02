Obranná smlouva s USA hotova

Jak už dřív Jireš řekl Právu, konkrétní pobyt amerických vojáků nebo případný vznik americké základny na českém území neřeší. To by musela nejprve schválit vláda a parlament, jednalo by se tak o separátní politické rozhodnutí. „Pouze řeší to, že pokud se obě strany někdy v budoucnu domluví na působení amerických vojáků na území ČR, tak v dohodě DCA bude přesně popsané, co to znamená a jaké bude jejich právní postavení,“ řekl.