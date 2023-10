Obrana chce nakoupit transportní letouny Embraer C-390. Zahájila jednání

„Konkrétním krokem bylo zahájení jednání s cílem dosáhnout co nejnižší ceny a zároveň co nejkratšího termínu dodání. Zároveň mě těší, že na výrobě komponentů pro letouny Embraer C-390 se podílí již několik let česká společnost AERO Vodochody AEROSPACE, a. s.,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS) s tím, že resort dlouhodobě usiluje o zapojení tuzemského průmyslu do veřejných zakázek modernizačních projektů.