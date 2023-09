Obcím vadí změny v hazardu a určení daní

Ministerstvo financí na dotazy Práva ke změnám v rozpočtovém určení daní včera neodpovědělo. Pouze uvedlo, že detaily úprav zveřejní poté, co bude hotové paragrafové znění návrhu.

První místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček upozornil, že nejen státní kase, ale také příjmům obcí do budoucna v rámci rozpočtového určení pomůže zvýšení korporátní daně a trochu i mírné rozšíření progrese u zdanění fyzických osob.

Starostové však mají výhrady i k novému rozdělení výnosů z hazardu. „Budeme požadovat, aby do rozpočtu měst a obcí směřovala také část výnosu z online her. I s tímto hraním totiž města a obce mají negativní náklady. Budeme tedy usilovat o pozměňovací návrh,“ avizoval Lukl.

Snížení příjmů z daně z hazardu do městské pokladny se obávají například Pardubice, které letos očekávají z tohoto zdroje asi 110 milionů korun. „Po změně by to mohlo být až o padesát milionů korun méně,“ řekl ČTK náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).