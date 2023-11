Nevidomý operátor z Ostravy sbírá úspěchy jako sportovní střelec

Pětačtyřicetiletý Martin Adámek by mohl být vzorem pro všechny, kteří se potřebují vyrovnat se zdravotním handicapem. Přestože přišel před více než dvaceti lety o zrak, nebrání mu to nejen v práci, ale ani v jeho největším koníčku, kterým je sportovní střelba. Dokonce už několik let sbírá úspěchy v mezinárodních soutěžích ve střelbě nevidomých.

Martin Adámek v ústředně ministerstva vnitra v Ostravě, kde pracuje jako operátor.Video: Aleš Honus, Právo

Muže s tmavými brýlemi potkávají každý den policisté v centru Ostravy v budově, ve které sídlí městské i krajské ředitelství Policie ČR. Pracuje zde v telefonní ústředně ministerstva vnitra. „Přepojujeme jak interní hovory policistů mezi sebou, tak i hovory z venku. Lidé volají například kvůli cestovním dokladům a podobně. Volají i cizinci ohledně povolení k pobytu, takže je to docela různorodé. A je toho docela hodně, denně vyřídím kolem osmdesáti až sto hovorů," řekl. Volající samozřejmě netuší, že hovoří s nevidomým, a už vůbec ne to, že jde zároveň o držitele řady ocenění ve střelbě nevidomých ze vzduchové pušky. Jako jediný nevidomý střelec z České republiky reprezentuje svou zemi pravidelně na různých šampionátech. Foto: Aleš Honus Reprezentant ČR ve střelbě nevidomých Například v roce 2022 obsadil 3. místo na Mistrovství světa v Al Ain a 4. místo na Světovém poháru v Chateauroux. Loni byl také vyhlášen Sportovcem roku 2022 města Ostravy. Dalšího velkého úspěchu pak dosáhl letos v červenci, kdy si ze Světového poháru v Osijeku přivezl zlatou medaili. O zrak Martin přišel při úrazu před 24 lety. Předtím se přitom velmi intenzivně věnoval střelbě a ani ztráta jednoho z nejdůležitějších smyslů mu nedokázala jeho koníček překazit. Je mimo jiné členem Sportovně-střeleckého klubu Sportovního klubu policie Ostrava, který mu poskytl v začátcích tolik potřebné materiální vybavení a zázemí. Střílí podle zvuku „Pravidla pro naši střelbu vycházejí z pravidel Mezinárodní střelecké federace a jsou takřka totožná jako u zdravých sportovních střelců. Rozdíl je zde pouze ve způsobu míření," vysvětlil Martin způsob střelby. „Střílíme na standardizovaný terč, na kterém máme umístěnu LED diodu a na pušce je speciální zaměřovač. Do zaměřovače jsou pak zapojena sluchátka a orientuji se podle zvuku," dodal. Nevidomí střelci se přitom neobejdou bez asistentů, kteří je doprovázejí a připravují závodníkům techniku, pomáhají jim najít optimální místo a polohu a v průběhu závodu pak oznamují zásahy. Při střelbě je přitom zakázaná slovní komunikace, vše probíhá pouze prostřednictvím dotyků. Střelba nevidomých byla nedávno začleněna na seznam paralympijských sportů, a pokud bude v té době ještě střelecky aktivní, má Martin v roce 2028 naději na start na Paralympijských hrách, které se budou konat v Los Angeles.