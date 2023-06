Nesouzní mi to s balíčkem, řekl Rakušan ke zvyšování renty pro prezidenta

Ideově mi to nesouzní s tím, co představuje konsolidační balíček jako takový, řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ke zvyšování renty pro bývalé prezidenty. Ta by se podle opatření v balíčku měla zvednout zhruba na dvojnásobek, tedy na úroveň platu poslanců. Rakušan to řekl v pondělí po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Balíček ve středu na vládě nicméně podpoří.

Foto: Jan Handrejch, Právo Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN)