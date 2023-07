Nemocnice, kde je rodič součástí týmu

„Naše dětské oddělení to má nastaveno tak, že se vždy a za každou cenu snažíme udělat vše pro to, aby rodič a dítě zůstali spolu. Nejen při hospitalizaci, ale u všech vyšetření včetně ambulantních,“ sdělil Právu Hynek Canibal, primář dětského oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov.

Že má rodič v léčebném procesu svou roli, si myslí také primář dětského a novorozeneckého oddělení ve frýdecko-místecké nemocnici Miroslav Kobsa. „Pobyt rodiče v nemocnici s jeho dítětem chápeme jako nedílnou součást léčebného procesu, který má být efektivní a rychlý, aby délka hospitalizace byla co nejkratší. Děti tedy nepobývají na nemocničním lůžku do vyléčení, ale pouze do bodu, kdy můžeme ve spolupráci s rodiči léčbu přenést do domácího prostředí,“ přiblížil Právu.