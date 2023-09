Nemocnice by mohly některé pomůcky používat opakovaně

„Vždycky ale musí být pa­cient informován, že je to opakovaně využitý zdravotnický prostředek, a může to odmítnout,“ dodal Dvořáček. Při potížích jde odpovědnost za firmou.

Popřípadě si to může udělat sama. Pokud by se ale po po­užití takové pomůcky pacientovi něco stalo, odpovědnost nese ona. A to může být v Česku nakonec kámen úrazu.

Ekonomicky dává podle náměstka takový systém smysl spíš u dražších pomůcek, třeba u stentů, které se používají na „vyztužení“ tepen. Tam by to peníze uspořit mohlo. Úsporu by ale do budoucna mohlo po­dle ekologů přinést i lepší třídění nemocničního odpadu. Za likvidaci infekčního odpadu se platí více než za směsný odpad.