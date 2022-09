Někteří žadatelé o příspěvek na dítě musí čekat ještě měsíc

Jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě do 18 let, který vláda Petra Fialy rozdává lidem s nižšími příjmy, mnozí žadatelé do stanovené třicetidenní lhůty od podání žádosti nedostali. Místo toho jim přišla zpráva od ministerstva práce a sociálních věcí, že musí čekat další měsíc.

Foto: Petr Horník, Právo Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL)