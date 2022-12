Napoleon u Slavkova opět slavně zvítězil

„To patří k věci a voják si nesmí stěžovat,“ řekl Právu Josef Pelar z Otrokovic, kterému se mezi vojáky přezdívá Sep a s kolegy vystupuje v uniformě ruského lehkého dělostřelectva. Noci před bitvou trávili v plátěných stanech přímo na návsi v Tvarožné, kde si tito a další podobní nadšenci vybudovali vojenské ležení se vším co k němu patří. Tedy i otevřenými ohništi, na kterých si v kotlích vařili menáž.

„Na ukázku k bitvě u Slavkova jezdím už třiadvacet let. Kdysi mě sem dovedl kamarád, ovšem to jsem byl ještě jako divák. Ale zalíbilo se nám to natolik, že jsme se stali aktivními členy spolku vojenské historie a účastníme se jiných akcí, například bojových ukázek třicetileté války a podobně,“ dodal pro Právo Pleva.