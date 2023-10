Nádor prsu bývá u mladých žen horší

Důvodů je hned několik: u starší pacientky je větší pravděpodobnost, že se nemoc odhalí včas. „Mladé pacientky nespadají do screeningu. Nemají důvod chodit na vyšetření, protože mají pocit, že se jich to netýká,“ řekla Právu Katarína Petráková, specialistka na nádory prsu z brněnského Masarykova onkologického ústavu. „Navíc prsa v mladém věku jsou obecně hůř vyšetřitelná,“ dodala.

„Obecně případy nádorů prsou stoupají, a to i u žen v mladém věku. Vidíme u nás pacientky od dvaceti let. U nich je to většinou podmíněné geneticky,“ uvedla Petráková.