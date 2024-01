Nádhera i spousta nedodělků. V Plzni slavnostně otevřeli zrekonstruované nádraží

A kdy bude? „V této chvíli máme termín konec března,“ řekl Novinkám Karel Volf, generální ředitel společnosti Metrostav DIZ, která je spolu s firmami OHLA ŽS a Avers zhotovitelem stavby. Práce se rozběhly už v květnu 2021 a původně měly skončit loni na podzim. „Posun je zhruba o kvartál, což mi u takovéto rekonstrukce nepřipadá moc. Naráželo se na věci, které projekt nepředpokládal, a docházelo i k jeho úpravám,“ připomněl Volf. „Co byl největší problém? Množství malých problémů, které se musely koordinovat. Protože dělat rekonstrukci za plného provozu, když tady denně projde na dvacet tisíc cestujících, to je ten nejtěžší oříšek,“ dodal Volf.

Celé nádraží dostalo z velké míry podobu z roku 1907, císařská nádhera vyzařuje hlavně z monumentální kopule vyšperkované zelenými měděnými šablonami. Zatím je prakticky dokončena spodní hala pod kopulí, ještě se ale nepodařilo odstranit všechny vlhké mapy v horní části klenby, které před několika měsíci způsobila zatékající voda. „Už by se to nemělo opakovat, k opravě dojde do ukončení stavby,“ přislíbil Volf.