Na letišti v Líních bude prohlídka a protest v jednom

· Miliony Francouzů v těchto dnech stávkují kvůli zvýšení věku pro odchod do starobní penze z 62 na 64 let, v Česku by ale podle pracovních návrhů ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) mohl v budoucnu vzrůst až na 68 let. Takto vysoko nikde jinde v Evropě... Celý článek