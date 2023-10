Na kytary z jihu Moravy hrají Suzanne Vega, David Koller i Vlasta Redl

Jde o největší evropskou „manufakturu“ na stavbu těchto nástrojů. Ve světě patří i díky originálním postupům k jedněm z nejlepších. Kytary začal „na koleně“ v osmdesátých letech stavět František Furch. Tomu však předcházelo to, že někdejší zámečník a ze soutěží Porta známý hudebník nebyl spokojen s tehdejší nabídkou, a tak si už v letech sedmdesátých jako první postavil vlastní banjo.

„Bylo to tady. To si ještě jako kluk pamatuji, když tu táta vyráběl první nástroje. Později se přestěhoval o kousek dál do mlýna, který po devětaosmdesátém roce tátova nově založená společnost začala postupně využívat a také opravovat. Dnes už nám slouží celý,“ popsal devětatřicetiletý syn zakladatele Petr, vzděláním umělecký truhlář, který stojí v čele firmy v současnosti.