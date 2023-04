Na čarodějnice i majálesy letos asi v bundách

Po chladném začátku dubna se teploty v uplynulém týdnu dostaly do průměrných hodnot, kolem kterých budou setrvávat i v tomto týdnu. Počasí teplotně slabě podprůměrné nebo průměrné má vydržet až do poloviny května. Oblíbené jarní slavnosti, jako jsou pálení čarodějnic či majálesy, se tak bez teplejšího oblečení zřejmě neobejdou.

Teploty se podle něj vrátí k průměru až v týdnu od 8. do 14. května.

Po extrémním srážkovém období v uplynulém týdnu bude podle meteorologů i tento týden srážkově nadprůměrný, i když úhrny už zdaleka nebudou tak vysoké. V dalších týdnech až do poloviny května budou srážky už převážně kolem průměru. Období od 17. dubna do 14. května by mělo skončit jako celek srážkově průměrné, odhaduje ČHMÚ.