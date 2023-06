Muzikant z Hodslavic dobývá Ameriku s cimbálem

„Začalo to na oslavě sedmdesátin mojí babičky v Hodslavicích. Rodiče tehdy pozvali cimbalistu s houslistou, aby babičce zahráli. Měl jsem sedm roků a cimbál jsem viděl úplně poprvé,“ vzpomíná mladý muž, který se do cimbálu okamžitě zamiloval.

„Podle rodičů jsem se u něj zasekl a nemohli mě dostat pryč. Chtěl jsem si to vyzkoušet. Cimbalista mi to nedovolil, bál se, že mu zlomím paličky,“ řekl Matěj s tím, že jak oslava skončila, prosil rodiče tak dlouho, aby se mohl učit hrát na cimbál, až mu to povolili.

První kroky udělal na Základní umělecké škole v Novém Jičíně, kde jej měla na starost Marie Válková. „Po roce řekla, že mi předala vše, co mohla, a doporučila mě k profesorce Růženě Děcké na Základní uměleckou školu Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí,“ doplňuje Matěj.

U Děcké, která patří k předním pedagogům ve hře na cimbál v tuzemsku, zůstal do patnácti let, kdy odešel na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě.

„Mají rádi novoty“

Po jejím absolvování se muzikant rozhodl vyjet studovat do světa. Jenže v Evropě jsou možnosti studia cimbálu omezeny jen na Budapešť a Slovensko. A tak si vysnil USA. „Chtěl jsem jít na špičkovou školu. Jenže s cimbálem nebylo jednoduché najít si místo. Poslal jsem e-mail asi na šedesát amerických univerzit, kde jsem popsal svůj příběh a poslal ukázky. Odevšad mi však napsali, že pro cimbál nic nemají,“ líčí Číp.

Kladná odpověď dorazila až z Northern State University v Jižní Dakotě, a to přesto, že o cimbálu moc nevěděli.

„Naštěstí Američani mají rádi novoty. I tak to ale pro ně bylo šílené překvapení. Když jsem tam poprvé cimbál přinesl, tak se přišla podívat celá hudební fakulta i všichni profesoři. Nechápali, co to je za nástroj,“ prozrazuje a hned dodává, že když zahrál na cimbál Bachovy skladby, hleděli na něj i jeho hudební nástroj s úžasem.

Když jsem v Jižní Dakotě cimbál přinesl, přišla se na něj podívat celá hudební fakulta Matěj Číp, cimbalista

„Byl jsem vlastně první cimbalista, který kdy na univerzitě ve Spojených státech studoval. Nejen český, ale vůbec celkově.“

Univerzitu v Jižní Dakotě ukončil po čtyřech letech. Během nich, i následné stáže v Memphisu v Tennessee, cimbalista z Hodslavic přemýšlel, jak se dostat ještě na prestižnější adresu. Rozhodl se pro tu nejlepší, Berklee College.

„Je to nejprestižnější hudební škola,“ říká. Využil všech zkušeností, které v zámoří nabyl, a školu oslovil. A jeho videonahrávka zaujala profesory Berklee natolik, že Čípa přijali na roční magisterské studium. „Dopis o přijetí jsem dostal letos v únoru, v den svého svátku.“

V pátek koncertoval Matěj Číp v čínském Pekingu, kde mimo si zahrál s orchestrem čítají stovku čínských cimbálů, tzv. yangqinů.

Sbírka na studia

Rok studia vyjde mladíka na zhruba 75 tisíc dolarů, což je asi 1,650 milionu korun. Část nákladů uhradí stipendium, které muzikant získal. Zbytek musí platit sám. „Nelením a snažím se pracovat. Je naděje, že mi pomůže jedna nadace,“ přiznává s tím, že na crowdfundingovém portále HitHit.com založil také sbírku, v níž se snaží nasbírat půl milionu.

Každý, kdo přispěje, si může vybrat malý dárek. Například paličkované noty, které vyrábí Matějova maminka, online hodinu angličtiny s rodilým mluvčím, hodiny na cimbál, cimbálový med nebo výlet do New Yorku.

„Chci tak lidem, co mi pomůžou, aspoň nějak poděkovat. A snažil jsem se, aby si každý mohl něco zajímavého vybrat,“ vysvětluje cimbalista, jehož cílem je šířit věhlas cimbálu po světě i nadále. „Chtěl bych, aby cimbál byl klíčem od světa, a současně bych rád vše jistým způsobem vrátil cimbálové české komunitě, aby i další cimbalisté měli stejné možnosti studia jako já,“ uzavírá mladík, jehož cílem je do budoucna také zakládat ve světě cimbálová centra, kde by se zájemci mohli s tímto hudebním nástrojem seznamovat a poslouchat tóny, které z něj vycházejí.