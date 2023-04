Muzejníci křísí zapomenutou techniku malování vajíček

„Je to voskovaná batika s archaickými ornamenty,“ nastínil s tím, že na bílá vajíčka se postupně nanáší žlutá, červená a černá barva. „Ta červená je nejzvláštnější, protože tvoří tzv. plešky. To jsou červené flíčky, podle nich se lichnovská vajíčka bezpečně poznají,“ prozradil a uvedl, že podobně zdobená vajíčka s pleškami objevil jen na Ukrajině v oblasti Bukoviny.

K nanášení vosku používá primitivní nástroj zvaný špinka, který si muzejníci vyrobili. „Je to stočená trubička, vyrobená z tenkého vyklepaného plíšku obtočeného kolem jehly, která se jednoduše připevní drátkem na klacík nebo tužku. Když se namáčí do vosku, tak tím, že je dutá, tak uvnitř zůstává malinko vosku a následným nahřátím se dělají lehké, delší a plynulejší tahy než špendlíkem,“ popsala.

Nabarvit vajíčka lichnovskou technikou trvá dny, protože nálevy jsou studené. A všechny jsou obarveny přírodními barvivy našich předků. „Na červenou používali fryžurku, což byly třísky z fernambukového dřeva, na žlutou moruši barvířskou. Jenže to byl dobový název a teď se to jmenuje zase jinak, proto jsme zase museli rozpoznat, co to je. A na černou barvu bylo kampeškové dřevo,“ vysvětlil Michalička alchymii s barvami.