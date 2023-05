Mladí lidé hledají na sítích zábavu a relax, odnáší si spíš úzkosti a deprese

Důležité podle ní je, aby se rodiče zajímali o to, co jejich potomci na internetu dělají, a nejde přitom jen o ty nejkřiklavější případy, které se týkají například sexuálních predátorů. „Stačí se třeba dětí zeptat na to, jaké hry na internetu hrají a jak se přitom cítí, jestli například potom nejsou unavené,“ řekla Klusáková. Rodiče by se měli takhle chovat i přes to, že mnozí z nich už kyberprostoru, v němž se jejich děti běžně pohybují, nerozumí. „Důležitý je zájem, ne znalost,“ doplnil Kvapilík.