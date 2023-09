Novela ohledně přesčasů nestačí, protestujeme dál, říkají mladí lékaři

Jsme rádi, že se to v tomto jednom bodě nachyluje ke zlepšení a debata se posouvá konstruktivnějším způsobem. Je to ale zatím jen příslib, který nemá žádnou právní váhu, takže se na našem postupu nic nemění.

Ministr chce změnit systém odměňování lékařů, což jste také žádali. Zrušit se má třeba 11. platová třída, lékař po promoci má rovnou nastoupit do 12. třídy. Vítáte to?

Máme poměrně jasná data o tom, jak to funguje v Rakousku nebo na Slovensku, v Norsku a Švédsku, kde je přesčasová práce jen menším dodatkem k objemu celkové práce lékaře, oproti tomu, jak to funguje v České republice. Ať už co se týče přivýdělku, nebo časové náročnosti. A to jsme schopni panu ministrovi dát. Zatím to směřujeme k 20. říjnu, dřívější termín jsme nedostali.