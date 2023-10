Mezi Hlavním nádražím a Vltavskou dnes opět nejede metro

Stropní konstrukci nad vestibulem stanice Florenc dopravní podnik obnovuje kvůli jejímu poškození korozí po povodních v roce 2002, kdy voda natekla i do metra. Práce začaly loni na jaře a mají být hotové do konce roku 2026. Mezi Hlavním nádražím a Vltavskou kvůli tomu dopravní podnik na lince C plánuje dohromady 26 výluk, dosud poslední byla před dvěma týdny.