Masivní výměna řidičáků. Nápor bude na podzim

Je tedy nejvyšší čas o výměnu požádat, neboť to lze tři měsíce před koncem platnosti. Odkládat to na poslední chvíli by se nemuselo vyplatit. Úřady sice mají ze zákona povinnost vyřízení do dvaceti dnů, ale vzhledem k vysokému počtu výměn by se mohlo stát, že nebudou stíhat.