Lidovci se bojí větší dostupnosti konopí

Vobořil ale v rozhovoru pro Právo v červnu uvedl, že žádný nárůst počtu závislých na konopí nehrozí. V Česku je podle něj pouze mizivé procento lidí, kteří jsou vážněji závislí na konopí a jdou do léčby.

„I kdyby se ta čísla u lidí závislých na konopí ztrojnásobila, tak to pořád budou jednotky procent. To se ale nestane. Nikde se to nestalo. Všude, kde regulace nastaly, se situace zlepšila,“ uvedl Vobořil.