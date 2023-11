Lidé chtějí od Fialy řešení, ne konstatování, řekl Kuba

Co jako bývalý ministr průmyslu říkáte na to, že se bude zřejmě opět zdražovat elektřina, tentokrát kvůli regulované složce ceny?

Považuji za nešťastné, že Energetický regulační úřad přišel s návrhem, aniž by dopředu projednal s vládou dopad na průmysl. Je to příklad, jak společnost v Česku musí stále odžívat nějakou frustraci. Padají na nás špatné zprávy, které se často nakonec ani nestanou. ERÚ něco oznámí, pak premiér s ministrem financí narychlo vysvětlují, že to možná bude jinak.

Celé to zanechá špatný dojem. Ještě není rozhodnuto, ale lidé měsíc žijí ve frustraci a čtou si zprávy o tom, jak zase zdraží elektřina. Počkejme teď, jak dopadnou všechna jednání.

Vláda nicméně už před ERÚ oznámila, že poplatky za obnovitelné zdroje opět přehodí na domácnosti a firmy…

Na firmy to má dokonce dopadnout ve větším objemu než před krizí. A samozřejmě to pak vidíme i u nás v cenách zboží i potravin. Hlavně do budoucna musíme změnit systém plateb za regulovanou část. Přechod na obnovitelné zdroje bude znamenat, že síť bude víc a víc nestabilní.

Mělo by se k ní pak přistupovat jinak. Třeba na chalupě máte jistič, který máte na cirkulárku. A kdykoliv ji chcete zapnout, tak můžete. To znamená, že v síti je pro vás připravený pořád dostatek energie, i když to třeba nevyužijete za celý rok a ty regulace a kapacitu sítě pak platí všichni. Měli bychom přejít na systém, že si třeba na chalupu budete moct objednat možnost vysokého odběru elektřinu pro cirkulárku přes telefon jen na sobotu. Celý ten systém by pak nemusel být tak robustní a nákladný.

Ukazuje se, že máme nedostatek jaderné energie. Je jediná, kterou lze v Česku vyrobit bezemisně, a funguje, i když nefouká vítr a nesvítí slunce.

Vláda schválila koncepci, počítá s tím, že se dostaví čtyři jaderné reaktory.

Spíš vyčítám vládám minulým, že se nedotáhl tendr na dostavbu Temelína, který běžel už před deseti lety za vlády Petra Nečase (ODS).

Počkejte, to by se nám teď přece také mohlo stát, že bychom měli elektrárnu od ruského Rosatomu, což by znamenalo bezpečnostní hrozbu.

V té chvíli ten tendr odpovídal geopolitickým podmínkám. Bylo to ještě před ruskou anexí Krymu v 2014. Ta by určitě vedla k přehodnocení nabídky Rosatomu z bezpečnostního hlediska, ale byl to tendr, kde byli Francouzi i Američané, a kdyby vyhráli, už by mohli stavět. Problém je, že my si o jaderné elektrárně neustále povídáme, ale nic se nestaví.

Jsem šťastný, že nemáme komunismus, ale kdybychom neměli dvě jaderné elektrárny, které postavili nebo začali stavět komunisti, tak nám dneska chybí 40 procent čisté energie. Je ostuda, že po více než 30 letech svobody nemáme postavenou další elektrárnu.

Takže by vláda měla zrychlit?

Bezesporu. U nás v jižních Čechách fandíme malým modulárním reaktorům, máme v Temelíně i místo, kde by mohl stát. Jediný problém je, že žádná firma nemá v této chvíli dotažené licenční řízení. Malý modulární reaktor má velikost fotbalového hřiště, může se stát náhradou za zavřené uhelné elektrárny. Ale jádro je pro Českou republiku nejracionálnější cesta.

I když máme elektřiny dost, tak je její cena vysoká. A kvůli ní i inflace.

Nemyslím si, že inflace je jen kvůli cenám elektřiny. Myslím, že je kvůli tomu, že u nás obchodníci a často obchodní řetězce zkoušejí, co je ještě ochotný zákazník zaplatit.

To si jel do Německa ověřit i váš předseda premiér Petr Fiala (ODS). Zjistil, že Češi platí za stejné zboží často o dost víc než Němci, kteří přitom mají vyšší platy. Fiala nicméně nenabídl žádné řešení.

Přiznám se, že u jeho výstupu mi také chybí závěr. Když tam premiér jede, tak měl také říci, co s tím udělá. Lidé čekají od premiéra řešení, ne konstatování.

Já tuhle debatu, jestli je chyba u zemědělců, u potravinářů nebo u řetězců, absolvuji každý rok na Zemi živitelce. Téhle oblasti do detailu nerozumím. Jistě se tam projevují ceny energii a vstupů, ale velkou roli podle mě hrají obchodní řetězce, které mají vysoké marže a minimální konkurenci na trhu. Potkávám se s jihočeskými zemědělci a malými producenty a vím, že pro ně prosadit se s dodávkami do velkých řetězců je skoro nemožné.

Takže by se vláda měla obrátit na antimonopolní úřad?

Pokud osm společností ovládá až 90 procent trhu s potravinami, tak už to fakt ideální trh není. Marže pak logicky zůstávají u nich, o tom jsem přesvědčen. Vláda by měla vyvinout maximum úsilí, aby svým občanům zajistila ceny, které jsou kolem v Evropě. Nevěřím, že to u nás nejde, když to jde vedle v Německu. Věřím, že výlet do Německa panu premiérovi pomůže se tomu věnovat. Aby nevěřil jen vyprávění, že kvůli volnému trhu ochrana lidí nejde. Od toho je tu vláda, aby hledala nástroje.

Martin Kuba Padesátiletý politik vystudoval nejprve stavební průmyslovku, pak střední zdravotnickou školu, v roce 2002 promoval na 1. lékařské fakultě UK. Začal pracovat u zdravotnické záchranné služby, zasahoval mj. při tragické nehodě u Nažidel v roce 2003. V témže roce vstoupil do ODS, v roce 2006 byl zvolen radním Českých Budějovic, v roce 2008 jihočeským krajským zastupitelem a radním. V listopadu 2011 byl jmenován ministrem průmyslu a obchodu ve vládě Petra Nečase, o rok později byl zvolen prvním místopředsedou ODS. V listopadu 2020 se stal hejtmanem Jihočeského kraje, o měsíc později předsedou Asociace krajů ČR.

Regulovat ceny?

To ne. Je to o vytváření celého prostředí. To je na uzavřenou politickou debatu. Měli bychom si to vyříkat i v ODS. Ani já jako občan nechápu, jak je možné, že tu pořád poslouchám, že s tím nic dělat nejde, a pak vyjedu za hranice a tam vidím, že to jde.

Konsolidační balíček má podle vlády přinést úspory, podle opozice ale stojí hlavně na vyšších daních. Vy jste s tím jako člen ODS spokojený?

Jsem přesvědčený, že na úrovni státu by se mělo šetřit víc. A to i na zaměstnancích. My jsme třeba jediný kraj, který radikálně snížil počet zaměstnanců o 14 procent. Nestalo se nic, nikdo na chodbách z přepracovanosti neomdlívá. Jestli já jsem schopný seškrtat 70 míst z 500, tak to může dělat celý stát. To bych jako pravicový volič chtěl. Voliči nás nevolí proto, aby koukali jen na střety o ideje. Lidé chtějí silnice, hřiště, lékaře.

Politici se čím dál víc dostávají do stavu, že jim to neumějí doručit, protože narážejí na byrokracii. Pak lidé přestávají věřit v demokracii, protože pro ně politika přestává plnit základní funkci. Lidi volí politiky, aby se jim dobře žilo. Politika se nemůže smrsknout jen na boj proti Agrofertu.

Učitelé nedostanou slíbené platy, lékaři jsou nuceni sloužit přesčasy, v lékárnách chybějí některé léky, není dost škol a školek… Je legitimní v téhle situaci zvedat daně?

Myslím, že pravicový volič vydělává slušné peníze, a jestli platí daň 17 nebo 18 procent, pro něj není klíčové. Klíčové pro něj je, aby ty peníze stát dobře spravoval a on za to dostal vzdělání pro svoje děti, dobré zdravotnictví. A v té efektivitě státu lidé dnes nemají jistotu. Znám to z komunální politiky, kdy někdo osm let ve městě slibuje hřiště, ale rodičům ty děti mezitím vyrostly. Lidem pak utíká pod rukama život. Hodnotu nemají jen peníze, ale jejich promítnutí do života.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že spokojenost s vládou je nízká. Vaši ODS by volilo okolo 13 procent lidí. Jak jste s tím spokojený?

Vláda samozřejmě nemá vůbec jednoduchou situaci, nastoupila po covidu, po vládě ANO, která roztočila veřejné rozpočty. Ale ODS má pořád mít ambici vyhrávat volby a 13procentní podpora je málo. Nemám rád, když politik říká, že ho průzkumy nezajímají. Když se daří, tak se jimi politici chlubí, a dělá to i ODS, když se nedaří, tak se tváříme, že o ničem nevypovídají. Není to pravda. Průzkumy vždy o něčem vypovídají a v ODS bychom je měli brát vážně. Jestli chceme být stranou, která bude mít ve volbách jen 13 procent, tak nikdy nebudeme tuto zemi vést podle naší vize a vždy budeme skládat někdy problematické koalice.

Víc voličů v příštích volbách do Evropského parlamentu vám má přivést koalice Spolu s TOP 09 a lidovci. Neztrácí tím ODS svou historickou značku?

Teď to asi jinak nejde. Ale chybí mi v ODS touha znovu získávat 30 procent a porazit ANO samostatně. My na jihu Čech kandidujeme sami a v komunálních volbách v Budějovicích jsme ANO porazili výrazně. Věřím, že to jde. Koalice Spolu i PirSTAN vznikly na jednom principu – porazit Andreje Babiše ve volbách. Cíl byl správný, ale byl splněný první večer. Pak přicházejí čtyři roky vládnutí, a to je složitější. A v pětikoalici se sešly subjekty někdy s jinými pohledy na svět. Je poučné podívat se na Slovensko. Nestačí prostě jen někoho porazit, musíte ještě přinést lepší vládu a splnit očekávání, které jste vyvolal. Když to neuděláte, tak riskujete, že se tam ten člověk vrátí a třeba i s větší silou.

Ukázala vláda Petra Fialy, že je lepší než vláda Andreje Babiše?

Na to se musíme ptát lidí. Říkám to i kolegům na výkonné radě, že je jedno, co si o tom myslím já, ale je důležité, co si o tom myslí lidé. Buď mají pocit, že se jim za vaší vlády žije dobře, že vám rozumí, věří vám, že vedete stát, kraj či město odněkud někam nebo ne. Úkolem politika je také lidi nadchnout a přesvědčit je pro svou vizi. Obyčejní lidé nemají čas řešit, co je HDP, státní deficit, jak ty věci fungují. Mně se osvědčuje všechny věci pečlivě vysvětlovat, což podle mě naší vládě nejde.

A co s tím?

To je na kolezích z vlády. Já tam nesedím a nepovažuji za korektní se k tomu vyjadřovat. Ale chybí mi touha stavět z ODS velkou stranu. Stáhnout voliče Spolu za značku ODS.

Z ANO se k ODS ozývají opatrné námluvy. Podle průzkumů by zřejmě příští volby vyhrálo. Určitě mi teď řeknete známou větu o tom, že koalice se skládají po volbách, ale i tak se zeptám – byla by možná spolupráce ODS s ANO?

Koalice se skládají po volbách, ale skládají je ti, kteří mají nejvíc procent. Nemám rád moralistické řeči stran, které mají podporu čtyři až pět procent, o tom, s kým by do koalice šly a s kým ne. Jakou můžete složit koalici, určujete svým volebním výsledkem. My máme v kraji i v Českých Budějovicích jako krajském městě koalici bez ANO, a to díky tomu, že jsme měli ve městě 30 procent a v krajských volbách jsme měli jen o půl procenta méně než ANO. Jinak by to nešlo.

Ale ANO neodmítáte?

Jsme dva roky před volbami do Sněmovny. Je potřeba se soustředit na vítězství, až potom řešit kolice. Ale ptejte se politiků ODS, kteří s ANO koalice mají. Já ne.

S předsedou Petrem Fialou se ODS skoro za 10 let zatím nepodařilo dosáhnout na podporu přes 20 procent a myslet na vítězství. Není na obzoru změna?

Petr Fiala je legitimní předseda strany, má naprostou podporu ODS s dominantním mandátem z kongresu. Taková debata je irelevantní. Má mandát, je premiérem, on je ten, kdo ODS dovedl k vítězství ve volbách, byť v koalici. Má své místo naprosto zaslouženě. Ale také nese odpovědnost za to, jak ODS mandát z voleb vytěží. Teď jsme však jen v polovině volebního období.

Neodnesete příští rok v krajských volbách hněv voličů za vládu vy?

Říkám všem kolegům, ať si uvědomí, že nás čekají důležité volby. Velmi varuji všechny kolegy v ODS, že pokud budeme takto pokračovat a trendy se nezmění, tak můžeme dopadnout špatně a ANO by mohlo dát ve většině krajů přes 30 procent.