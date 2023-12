Lednová péče je v nemocnicích zajištěna. Protest hrozí opět za půl roku

„Dovolím si tvrdit, že začátek roku a první půlrok by pacienti neměli žádná omezení pocítit. Přesčasy pravděpodobně nabíhají nanovo, takže povinných 150 hodin leden určitě pokryje, únor asi částečně taky,“ řekla Novinkám mluvčí Sekce mladých lékařů ČLK Monika Hilšerová. Pak mohou lékaři po dohodě odsloužit ještě 416 hodin přesčasů za rok.

Ty ale většina lékařů v polovině roku vyčerpá a stále není jasné, co se bude dít pak.

„Bude záležet, jak se k tomu postaví ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny v prvním půlroce. Kdyby by byla atmosféra taková, že by lékaři zase cítili, že se nic nemění, i přesto, že jim to bylo slíbeno, tak je možné, že začne protest znovu,“ dodala. Předjímat vývoj ale nechce.