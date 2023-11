Lana, která mají propojit Špindlerův Mlýn, se zadrhla na parkovacím domě

Lidé by dojeli na okraj Špindlu, zaparkovali v parkovacím domě v hlavní odbavovací budově, a odtud by se pohodlně dopravili šestimístnou sedačkou do Svatého Petra nebo desetimístnou kabinkou na Medvědín. Odpadlo by minimálně pendlování skibusů mezi areály a pracná sháňka po parkovacích místech.