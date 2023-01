Kupka jednal se starosty o gigafactory. Slíbil lepší silniční i železniční napojení

„Panuje shoda, že náš návrh přeložky silnice druhé třídy číslo 180 je lepší než stará varianta, která některé obce výrazně zatěžovala. Teď je to koncipované tak, že reálně půjde o obchvat Dobřan, Vodního Újezdu i Chlumčan. Máme šanci šílené nápady inženýrů, kteří na to mají málo času a namalují ideální trasu bez ohledu na okolí, zastavit,“ konstatoval Sobotka.

Řeč byla rovněž o sjezdu z dálnice D5 poblíž Nové Vsi. „Napojení by vedlo jižně od obce, nikoliv severně, což by pro Novou Ves byl dopravně mnohem výhodnější,“ doplnil Sobotka.

„Většina dopravy by však byla po železnici. Vybudovala by se elektrifikovaná vlečka a seřaďovací nádraží. To by znamenalo i modernizaci trati mezi Plzní, Domažlicemi a státní hranicí s Německem,“ nastínil šéf resortu.