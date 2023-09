Kundera bude pohřben v rodném Brně

Kundera žil ve Francii již od roku 1975. Jeho manželka Věra se na jeho rodné Brno obrátila nedlouho po spisovatelově smrti s dotazem, zda by mohl být pochován v čestném kruhu na brněnském Ústředním hřbitově.

„Urna s jeho ostatky sem bude uložena později, až podle přání paní Věry Kunderové,“ sdělila Novinkám brněnská primátorka města Markéta Vaňková (ODS). Na podobu náhrobku by, až to bude aktuální, měla být vyhlášena výtvarná soutěž.

V uplynulých dnech ji navštívil, a to jako soukromá osoba, i francouzský herec a přítel Kundery Gérard Depardieu. Vyvolalo to bouřlivou diskusi, a to kvůli jeho dřívějším neskrývaným sympatiím k ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi.