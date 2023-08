Kratom bude možné koupit na internetu

Psychomodulační látky jako kratom, CBD nebo HHC by měly být dostupné kromě specializovaných prodejen oproti původním předpokladům také přes e-shopy. Jejich online prodej by měl být prodejcům umožněn pouze za předpokladu, že z něj vyloučí lidi mladší 18 let.

Foto: Envanto

Článek Prodejce by tak měl být vybaven systémem ověřování věku. Návrh novely zákona o návykových látkách nyní míří na jednání vlády. „Prodejce je povinen zajistit, že v okamžiku prodeje nebo předání zboží se ověří, že kupující spotřebitel není mladší 18 let,“ píše se v návrhu zákona. Podle jednoho ze spolutvůrců návrhu a bývalého poslance ODS Petra Plevy by měl být online prodej podobný jako u tabákových výrobků a alkoholu. „Nemělo by to fungovat tak, že někdo na webu odklikne, že je mu 18 let, a adresátovi, u kterého pošta nekontroluje vůbec nic, přijde zásilka. Bude ji potřeba poslat takovou formou, kde bude možné věk ověřit. Typicky jako u Zásilkovny, kde personál musí zkontrolovat občanský průkaz a teprve poté předat zásilku. Důležitá je kontrola při výdeji,“ řekl Právu Pleva. Vláda kratom nezakázala Česko-Slovenská asociace za kratom možnost online prodeje vítá. Podle mluvčího Lukáše Pfeffera by se totiž kratom mohl v opačném případě stát nedostupným pro uživatele v menších městech, kteří ho užívají ze zdravotních důvodů. Obavy o zneužití nemá. „Vše se odvíjí od nastavení systému na ověřování věku. Bude-li správný a důsledně vymáhaný, je riziko zneužití dokonce nižší než při prodeji v kamenném obchodě, přičemž důsledným vymáháním myslíme vysoké postihy pro ty, kteří by případně kratom prodali nezletilému,“ uvedl pro Právo. Podle návrhu by za případný prodej některé z psychomodulačních látek nezletilému hrozila prodejci pokuta až 30 tisíc korun. Možností, jak ověřit věk kupujícího, je podle Pfeffera několik. Jednou je ověření skrze dopravce, který věk adresáta zkontroluje při předání zásilky. Druhou je kontrola pomocí čísla občanského průkazu při nákupu nebo registraci v e-shopu. Co je CBD, HHC a Kratom? CBD (kanabidiol) – na rozdíl od THC není psychoaktivní a nezpůsobuje euforické nebo omamné účinky. Část lidí užívá CBD jako doplněk stravy nebo jako alternativu k tradičním lékům, zejména pro zmírnění úzkosti, stresu, bolesti a zánětu. HHC (hexahydrokanabinol) – pochází z konopí a má podobné účinky jako THC, jeho prodej v ČR je však zcela legální. Po jedné dávce konzument pociťuje slabší pocit rauše, zvýšenou tepovou frekvenci a změny teploty těla. Má silné relaxační až lehce povzbudivé účinky. Kratom – rostlina z jihovýchodní Asie, z jejíchž listů se vyrábí prášek zelené nebo žluté barvy. V menších dávkách působí jako stimulant a může zvyšovat energii, při užití větší dávky má naopak sedativní účinek podobný jako u opioidů nebo prášků proti bolesti. Na látce může vznikat závislost. „Existují systémy přímo určené pro kontrolu věku v e-shopech, kdy lze dokončit objednávku pouze při zadání čísla občanského průkazu. Systém následně zkontroluje věk a na základě toho objednávku schválí,“ popsal Pfeffer. Asociace za kratom je pro dvoufázové ověření věku, tedy jak při nákupu nebo registraci na e-shopu, tak i u dopravce při doručení. Prodejci se už podle Pfeffera na systém připravují. „Někteří naši členové, kteří se přidali k Etickému kodexu, již kontrolu věku skrze dopravce zavedli. Byť se tím vystavují možnosti, že dostanou vysokou pokutu za porušení antidiskriminačního zákona. Kratom je bohužel stále vedený jako sběratelský předmět, tudíž ze zákona dostupný komukoli,“ dodal. Konkrétní pravidla pro ověřování věku ale návrh neuvádí. Je možné, že se do něj ještě dostanou. „S poslanci, kteří jsou pod návrhem podepsaní, jsme domluvení, že do druhého čtení připravíme pozměňovací návrhy, kdyby bylo potřeba,“ řekl Právu národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který se na přípravě zákona podílel. Národní linka pro odvykání: Jak se bojuje se závislostí po telefonu