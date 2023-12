Konec heren v Plzni. Do dvou let musí zavřít, rozhodli městští zastupitelé

„Cílem této vyhlášky je takzvaná nulová tolerance hazardu na území města Plzně,“ vyhlásil primátor Roman Zarzycký (ANO). „Nejde to okamžitě, právníci nám doporučili, že přiměřenou lhůtou je zhruba dvouleté období. Takže provozování dotčených her by mělo skončit k 31. prosinci 2025,“ upřesnil.

Radnice začala s omezováním počtu heren před deseti lety, tehdy jich bylo více než tři sta. Dnes je povolených osmačtyřicet adres. „Hazard je reálně provozovaný na sedmatřiceti z nich,“ konstatoval opoziční zastupitel Michal Vozobule (TOP 09). Vymýcení hazardu dlouhodobě podporuje. „Mým cílem je dostat ho na nulu. Ale nemůže to skončit soudními spory?“ obával se Vozobule.

Podle Dominika Tomáška, vedoucího právního odboru magistrátu, má ale podobné vyhlášky řada měst. „A obstály. Například Klatovy, Frýdek - Místek. Nebo Děčín - jeho vyhlášku, která nemá žádné přechodné období, posuzoval nyní Nejvyšší správní soud a v listopadu dospěl k závěru, že je v pořádku podle českého i evropského práva,“ konstatoval Tomášek.

Celníci zabavují v herně v Chebu jeden automat za druhým. Majitel pak vždy pořídí nový

Nepřesunou se jinam?

Vyhlášku nakonec schválili zastupitelé napříč politickým spektrem. Proti byl jen Lukáš Hegner (ODS): „Podporuji regulaci hazardu, ale nelíbí se mi forma, kterou rada zvolila. V řadě velkých evropských měst regulovaná forma hazardu funguje, je to podnikání jako každé jiné, a nevím, proč bychom ho měli zrovna v Plzni zakázat.“

Lidovec Štěpán Krňoul se zdržel hlasování. „Moc bych si přál, aby byl hazard vymýcen, ale obávám se, že je věčný,“ poznamenal Krňoul, podle něhož existuje riziko, že se provozovatelé heren přesunou za katastr města. Třeba do hypermarketu Globus, který leží na okraji Plzně, ale správně spadá pod obec Chotíkov. „Za pět let u něj může vzniknout Las Vegas a my s tím nic neuděláme,“ upozornil Krňoul.

A neřešil by to ani krajský úřad. „Jestli hazard je, či není na území obce, je svrchované právo každého zastupitelstva,“ sdělil hejtman Rudolf Špoták (piráti). V jeho Domažlicích podobnou vyhlášku mají už do roku 2012. „Velice pomohla,“ doplnil Špoták.

Strašák černých heren

Město vyhlášku obhajuje mimo jiné nezákonným chováním řady gamblerů a dopady hráčské vášně na jejich rodiny.

Miloslav Bohůnek, která zastupuje síť podniků Star Casino, v emailu médiím naproti tomu napsal: „Kriminalita kolem našich provozoven v posledních pár letech defacto zcela zmizela. Jediným důsledkem úplného zákazu bude dramatický nárůst černých heren a s nimi spojená kriminalita. V nich mohou ve finále hrát i nezletilé děti.“

Bohůnek také připomněl, že město přijde o příjmy, které z hazardu má. Letos to bude kolem čtyř set milionů, příští rok zhruba polovina, pak ještě méně. „V roce 2027 by to bylo jen padesát milionů,“ zrekapituloval primátor. Kapka v moři desetimiliardového rozpočtu čtvrtého největšího města v Česku.