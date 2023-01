Komise chybovaly. V některých okrscích je více platných hlasů než odevzdaných obálek

„O příslušné události ČSÚ ví, zaznamenal ji při přejímce dat a komisi na to upozornil i příslušný program již při tvorbě zápisu. Naši pracovníci věc prověřili,“ uvedl k tomu Cieslar.

Volby ve zmíněných okrscích jsou zatím platné, pokud by však někdo ale podal podnět k příslušnému soudu, tak by ho soud mohl shledat za relevantní.

Na výsledek voleb by to ale vliv nemělo. Do druhého kola postoupili s velkým odstupem dva favorité. Zvítězil v nich s 35,4 procenta hlasů Petr Pavel následovaný šéfem ANO Andrejem Babišem s 34,99 procenty. Třetí ekonomka Danuše Nerudová měla necelých 14 procent.