Očima Saši Mitrofanova: Pár dnů, kdy budou pršet Babišova lejna, lze vydržet

Pěkný kousek teď visí po republice na billboardech. Prosím vás, nemám na mysli tvář samotného Babiše, která je na těch lživých billboardech také. Míním jeho obsah. Prosím vás, zase. Nemyslím tím obsah Andreje Babiše. Veřejnost měla dost času, aby jej prozkoumala ve své vlastní laborce a aby zjistila, co je to za hmotu. Jde o obsah jeho sdělení.

Straší voliče, že Petr Pavel v případě zvolení prezidentem zatáhne zemi do války. Proč je to lež, odpovídá v jednotlivých bodech ústavní právník Jan Kysela. Uvedu závěr jeho rozboru: „Náš ústavní pořádek ani právní řád jako takový nesvěřuje prezidentu republiky žádné kompetence, jimiž by mohl ‚zatáhnout‘ Českou republiku do války, i kdyby si to nakrásně přál.“