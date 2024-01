Kam to jede? Lidé jsou zmatení z MHD v Teplicích. Nefunguje odbavení, jezdí se zdarma

„Je to příjemná novinka,“ usmála se na dotaz Novinek, co říká na bezplatné cestování, Libuše Novotná.

Část cestujících však problém kritizuje. „Je to bordel a neschopnost odpovědných. Obávám se, že je to jen začátek série přešlapů, které s novým provozovatelem MHD nastanou,“ tepal vedení města cestující Pavel Klouček.

To vyvolává u cestujících často rozpaky a zmatky. Na zastávce na Benešově náměstí se v úterý kolem poledne lidé ptali řidičů, kam spoj vlastně jede. Jiní, kteří neměli o přepravě zdarma zatím ponětí, se divili, že se nemusí odbavit. „Je to blázinec,“ reagovala jedna z cestujících při nástupu do trolejbusu.