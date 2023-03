Kalousek hodil Fialu a Babiše do jednoho populistického pytle

Kalousek se navíc obul do vlády i v dalším příspěvku. „Zda vybere stát tu zatáčku? Stát snadno, tak těžké to zas není. Ti, kteří dnes ten stát řídí, na to ale nemají ani odvahu, ani odbornou kompetenci. Buď se vzpamatují, nebo k nim musíme najít alternativu. Populisté to ale nejsou,“ tepal Kalousek dál.