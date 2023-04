K propojení prvních dvou stanic metra D zbývá jen 27 metrů

Pražský dopravní podnik pokračuje ve výstavbě čtvrté linky pražského metra. V současnosti je vyraženo celkem 1,6 kilometru tunelů. Prvních 520 metrů tunelů vzniklo během geologického průzkumu a další více než kilometr, přesně 1 082 metrů, zhotovitelé vyrazili od zahájení stavby. DPP za loňský a letošní rok investoval do výstavby metra D bezmála 1,8 miliard korun. Ražby na prvním úseku metra D budou probíhat ještě necelé tři roky, zhruba do přelomu let 2025 a 2026.

prohlídka stavby metra DVideo: Novinky