Jurečka chce zvýšit příspěvek na péči, má dvě varianty

„Nyní je systém valorizace příspěvku nepružný, musí se čekat na novelizaci zákona,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí s tím, že poslal do meziresortního připomínkového řízení příslušnou novelu, která by příspěvek umožnila zvyšovat nařízením vlády. A to tehdy, když by inflace překročila pět procent.