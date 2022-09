Jsme magistrálou migrantů, stěžují si v pohraničí. Zůstávají po nich haldy starého oblečení

„Pokud se lidé setkají s podezřelými vozidly, a to se týká i těchto případů, žádáme je, aby to neprodleně ohlásili na tísňovou linku policie. Pak je šance je zajistit, protože v tomto případě se jedná o napomáhání nelegální činnosti,“ apeluje na veřejnost policejní mluvčí Pavel Šváb.

Byť z regionu nepřichází zprávy, že by migranti někoho napadli nebo páchali jinou trestnou činnost, lidé se bojí. „Je to tak. Ti, co třeba chodili venčit psy do polí kolem Tvrdonic, dnes zůstávají v obci. Jdou do amfiteátru. Mají strach. Ale migranti korzují i přes obec, nejednou je policisté zajistili hned za obcí u zásobníku plynu,“ řekl starosta.