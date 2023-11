Jednat o smíru s Lichtenštejny nikdo nechce

„Otázka lichtenštejnského majetku v České republice je složitý spor, který by měly vyřešit především soudy a rozhodnout, zda byl dosavadní postup státu v této věci správný. Do té doby by dle mého názoru vláda do sporu neměla vstupovat,“ řekla Právu ministryně obrany Jana Černochová (ODS).