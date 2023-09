Jeden pruh si vezměte, ale blokáda celé magistrály nepřipadá v úvahu, rozhodl pražský soud

Aktivisté na pražské magistrále protestovali v první polovině roku opakovaně. Některé jejich pochody silnicí se neobešly bez incidentů, například řidič najížděl do aktivistů blokujících průjezd vozidel. Magistrát dlouho váhal s ohledem na ústavní práva, zda nějak zasáhnout. Až počátkem září vydal v návaznosti na svolání dalšího pochodu, který se uskutečnil minulé úterý, rozhodnutí, v němž přeplánoval trasu pochodu na blízké chodníky tak, aby protest neovlivňoval provoz na magistrále. Magistrát argumentoval primárně bezpečností účastníků, řidičů i policistů a omezením práva volného pohybu většiny menšinou. Tento krok však nyní Městský soud v Praze označil za chybný.

„Soud rozhodl v náš prospěch s tím, že pokud shromáždění omezí dopravu způsobem, že kráčí útvar chodců v jednom pruhu na magistrále, tak to není dostatečný důvod pro zákaz shromáždění. Soudce argumentoval, že pokud se po komunikaci první třídy, což magistrála je, můžou pohybovat chodci v útvaru chodců, tak tuto činnost nelze zakázat pro výkon shromažďovacího práva,“ parafrázovala Holcnerová verdikt.

Pochodem, který magistrát přemístil na chodník, chtělo hnutí upozornit na potřebnou „humanizaci magistrály a dodržení klimatického závazku“. V této souvislosti podle Holcnerové soudce upozornil, že pokud má být účelem shromáždění upozornit na stav magistrály, tak ho nelze přemístit, jelikož je to vázané k danému místu. „Přílišným způsobem by toto rozhodnutí zasahovalo do práva naplnit naše shromáždění,“ míní mluvčí.