Jančura: Ministerstva by měla letenky nakupovat sama

Ministerstva a státní instituce mají rámcové smlouvy se společnostmi, které jim zajišťují letenky. Vám se to nelíbí, proč?

Úředníci často neřeší, jestli něco nakoupí dráž, nebo levněji. Neohlídají si ceny. To řeší častěji zaměstnanec, který za to může dostat za uši od svého vedení.

Co by stát měl dělat, aby takové obavy vyvrátil?

Sekretářka, která na ministerstvu zprostředkovává komunikaci mezi úředníky a letenkářskou firmou, by mohla přece kupovat letenky sama. Je to jednoduché. Úředníci stejně létají především po Evropě, hlavně do Bruselu. Skončilo by podezření, že na tom někdo další kasíruje extra peníze.

A nevyplatí se šetřit pracovní sílu a nechat si to zajišťovat firmou?

Obvykle letí jeden nebo dva úředníci, to žádné velké skupiny nejsou. Když ministerstvo létá častěji do konkrétní destinace, což bývá právě Brusel, tak si může dojednat speciální ceny.

Když vás státní instituce poslechnou, tak také přijdete o smlouvy se státem. To vám nevadí?

Ve chvíli, kdy to děláte poctivě, tak ten byznys na tom není tak velký. Je to řádově 200 korun na vystavení letenky. Budu raději, když se zabrání tomu, aby někdo mohl na státu parazitovat.

Vaše firma zase kasíruje stát za jízdné pro seniory a studenty, když vám doplácí polovinu do plného jízdného. Není to také příležitost pro parazitování?

Od začátku jsme to jako jediní měli nastaveno správně. Dávali jsme slevu z ceny dospělého a po státu jsme požadovali rozdíl. Naši konkurenti žádali od státu rozdíl ne z ceny, za kterou jezdí dospělý, ale z maximální ceny, která byla povolená. Pak od toho po kritice ustoupili. Jsem rád, že tato kompenzace funguje, a my jako dopravci bychom za to měli být vděčni.

Počet zlevněných jízdenek za studenty a seniory se falšovat nedá?

Dá. Nebojím se, že by to dělaly velké společnosti, ale pro malého dopravce, pokud by falšovat chtěl, by to bylo jednoduché. My každou zlevněnou jízdenku sypeme do databáze ministerstva dopravy. Ale nesypou se tam ty nezlevněné dospělácké.

Kdyby ano, ukázalo by to statistiku, jaký je podíl cestujících se sníženým jízdným. To by mělo být okolo 35 až 40 procent. Vyšší číslo by budilo podezření. Suma pak musí odpovídat obratu firmy.

Jak je to s RegioJetem? Zvažujete prodej? Zájemce prý máte z Francie, Rakouska, Itálie…

Je pravda, že nějaká jednání probíhají. Jsme největší středoevropská soukromá železniční společnost, která vykazuje zisk. Takže za námi investoři samozřejmě chodí.

Ale evropský trh se mění, od příštího roku nebude možné zadat zakázku bez výběrového řízení, takže se všechno bude soutěžit, a pro soukromé dopravce tak vznikne obrovská příležitost k růstu. Je možné, že si vezmeme spoluinvestora. Ale toto není téma.