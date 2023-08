Invaze netopýrů. V liberecké nemocnici jich našli přes 400

„Netopýr hvízdavý je zcela běžným druhem netopýra, který za teplých letních večerů rád zavítá do městských bytů. Ale netušíme, proč zrovna na Liberecku bývají tyto invaze netopýrů tak intenzivní. V každém případě právě zde by asi bylo dobré v těchto dnech v noci příliš neotvírat okna,“ uvedl Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Jenže čerstvý netopýří rekord neměl dlouhého trvání. V pátek byli lidé z Archy povoláni na odchyt netopýrů v panelákovém bytě v Jablonci nad Nisou. „Starý byt po babičce s nábytkem z padesátých a šedesátých let. Je tu pořád tma, nikdo tu teď nebydlel, byl tu klid. To je to, co netopýry přilákalo,“ objasnila Veronika Krausová.