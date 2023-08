I o prázdninách chodí do školy, učí se pečovat o skot

Mezi účastníky srpnových kempů bylo i pět studentek Střední zemědělské školy v Chrudimi. „Chodíme do kroužku chovatelství skotu. Na jaře jsme byli v Brně na první výstavě a uspěli jsme. Ale stále je co se učit,“ řekla Právu Denisa Heranová, od září studentka 3. ročníku. Zvířata má podle svých slov ráda odmalička, ale že i krávy mají své výstavy, prý dlouho netušila.

„Znala jsem psí výstavy. Ale že na výstavy budu jednou chodit s krávou, to mě v životě nenapadlo,“ zasmála se studentka. Fitting je podle ní náročný. „Je to obrovský objem dovedností a znalostí. Musíte se naučit, jak krávu správně stříhat, jak ji vodit, vědět, jaký má mít správný postoj,“ jen namátkou zmínila dívka.

Zatímco loni se do prvního ročníku kurzu přihlásilo dvacet sedm účastníků, letos už byly vypsané dva běhy, celkem pro pětapadesát mladých nadšenců od 14 do 26 let, většinou studentů zemědělských škol. Proto jim kontakt se zvířaty není cizí.