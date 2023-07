Farmář se přestěhoval do města i se sedmi telaty, měl je na balkoně

Na svědomí to měl muž, jenž se do jednoho z bytů přestěhoval z venkova i se sedmi telaty o hmotnosti 10-20 kilogramů a umístil je na balkon. Místní úřady po mnoha stížnostech zareagovaly rychle a hned následující den zvířata odvezly.

U záběrů na sociálních sítích uživatelé většinou porůznu vtipkovali, například že telata si jistě nikdy ani nepředstavovala, že budou bydlet tak luxusně, nebo že je to jasný důkaz pevné konstrukce budovy.

Jiní však zvířata litovali a další zase poukazovali na to, že v těchto domech bydlí mnoho lidí, kteří se přistěhovali z venkova, jiný život než ten farmářský zkrátka neznají. To potvrzuje i skutečnost, že obyvatelé stejného komplexu si již v lednu stěžovali na to, že několik jiných nájemníků v bytech chovalo slepice.