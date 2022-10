Havrani přiletěli hodně brzy. Buď kvůli tuhé zimě, nebo válce

Nečekaně brzy přiletěli nyní do svých zimovišť na jižní Moravě havrani. Brzký přílet věstí podle pranostik zimu, která může být až mrazivě krutá. Je ale také možné, že za netradiční jev může válka na Ukrajině, řekl Právu ornitolog Zdeněk Machař z Brna. Přílety havranů v moravské metropoli monitoruje již od klukovských let, a to neuvěřitelných 55 let.

Foto: archiv ČTK, ČTK Havrani

Článek Havrani přilétají 20. až 21. října. Jsou přesní jako hodinky. Pozdější přílet znamená mírnější zimu, naopak dřívější větší chlad, mráz a bohatší sněhovou nadílku. Na jihu Moravy je jí vždy málo. Má nejteplejší klima v Česku. Nyní přiletěli havrani již 13. října, což se nikdy nestalo. „Jsem z toho šokovaný. S kolegy čekáme, co bude. Pokud odhlédneme od pranostik, má možná současný mimořádně brzký přílet zcela logické vysvětlení,“ zdůraznil Machař, který v Brně již léta provozuje záchrannou stanici pro zraněné živočichy Ptačí centrum. Důvodem dřívějšího příletu může být válka na Ukrajině. Část havranů zimujících na Moravě totiž pochází z východní Evropy. „Možná jim nesvědčí bombardování, střílení raket a výbuchy, tak hledají klid,“ doplnil Machař. Prvního havrana spatřil ve čtvrtek na sídlišti Lesná. Hejna havranů přiletěla v pátek ráno, a to na Černovické terasy na okraji města. Asi nejvíce se s havrany setkávají v Brně maminky v porodnici fakultní nemocnice v Bohunicích. Po příchodu zimy se obvykle večer ponoří tento výškový objekt do mlhy. Ve večerním šeru pak začíná hromadný přelet havranů, a to těsně kolem budovy porodnice. Míří na nocleh na Kamenný vrch. Přelet trvá desítky minut a havranů je tolik, že je nelze spočítat. Jisté je, že holčičky nenosí, protože dívky tvoří zhruba polovinu narozených dětí v porodnici. Jinak havrani naposledy podle Machařova deníčku nedodrželi termín příletu v roce 2017. Přiletěli až 6. listopadu. Zima pak byla na blátě, a to s jediným dnem sněžení, kdy krajinu jen na několik hodin přikryl jemný sněhový poprašek. Naopak dřívější přílety byly vždy maximálně v úrovni dvou až tří dní a žádné sněhové katastrofy se nekonaly.