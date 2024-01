Gregorová: Někteří Piráti nechtějí podporovat kult osobnosti Ivana Bartoše

Jak rozumět vaší kandidatuře proti Ivanu Bartošovi? Znamená to, že jste nespokojená s tím, jak stranu vede on?

Myslím, že je dobré mít zdravou konkurenci a nabízet lidem alternativy. Ivan to dělá s lehčí pauzou už od roku 2009. Neznamená to, že to dělá špatně. Je skutečnou tváří strany, role mu sedí. Ale předsednictvo tu není jen pro média, je to exekutiva strany. Vnímám, že jsou uvnitř strany potřeba různorodé reformy a domnívám se, že i já bych byla schopná stranu dobře reprezentovat a spojit tedy reformy i se zastupováním strany v médiích. Proto se nabízím Celostátnímu fóru na jakékoliv z těch pěti míst v předsednictvu, od předsedkyně po místopředsedkyni. Mám na to energii i vůli k vnitřním změnám.

Někteří lidé mohou toužit po změně, mají pocit, že už nemá dost energie, nebo nechtějí podporovat kult osobnosti, který z toho může vzrůst Markéta Gregorová

Jak by se tedy s Vámi v čele pirátská strana změnila?

Domnívám se, že směrem ven by se z obsahového hlediska tolik nezměnilo, i když máme s Ivanem každý trochu jiný styl. Každý jsme vizuálně trochu unikátní, asi by nikoho nešokovalo, že mám růžové vlasy, když byli lidé zvyklí na Ivana s dredy. Není to tedy tak, že by se „kravaťák“ nahrazoval „rebelem“. Oba máme punc pirátské autenticity.

Co by se měnilo, by byla práce směrem dovnitř strany. Chtěla bych víc dávat důraz na změny, které potřebujeme, a na otevření některých „černých skříněk“. Možná bych přinesla trochu svěží vítr.

Jaké šance si proti Bartošovi dáváte?

Když se podíváte na hlasování Celostátního fóra, tak vypadá poměrně vyrovnaně (pro Bartoše ke 4.1. 2024 hlasovalo 201 Pirátů, pro Gregorovou 181 – pozn. red.). Rozhodně se nevnímám jako podměrečný kandidát. Ivan je dlouholetý předseda, a to je jak jeho plus, tak i minus. Někteří lidé mohou toužit po změně, mají pocit, že už nemá dost energie, nebo nechtějí podporovat kult osobnosti, který z toho může vzrůst.

Neděláte to hlavně proto, abyste na sebe upozornila před evropskými volbami, ve kterých kandidujete jako dvojka Pirátů?

Ne, ale samozřejmě mi to lidé nemusejí věřit. Pro mě je to veřejná služba, ne kariéra. Uvnitř pirátské strany vzhledem k vnitrostranické přímé demokracii je to i hodně stranické práce navíc, která není nijak placená. Já tu práci chci dělat, protože mi na straně záleží. Kdyby mi šlo o to být víc vidět, tak zvolím jiné metody.

Na pirátském fóru jste řekla, že by Piráti měli mít jasnou strategii, kdy z vlády odejít a za jakých podmínek, a že by se tak mělo stát před příštími volbami do Sněmovny. Proč? Kalkulujete, co by pro Piráty mohlo být nejlepší z hlediska podpory voličů?

Psala jsem to jako osobní názor, ne to, co budu prosazovat. S tím do kandidatury na předsedkyni nejdu. Stejně bych neměla pravomoc měnit rozhodnutí Celostátního fóra o našem setrvání ve vládě. To by muselo rozhodnout opět Celostátní fórum. Ale myslím, že by měla existovat strategie vládního týmu, která by řešila různé varianty vývoje. Například pokud by vyplula další kauza ministra Pavla Blažka (ODS), nebo pokud by se rozpadla koalice Spolu a STAN se rozhodl kandidovat s KDU-ČSL atd. A v tom by mělo být zahrnuto i to, že v nějaký moment ještě před volbami odejdou Piráti z vlády. Neříkám, že by to bylo nejlepší rozhodnutí, které bychom mohli udělat, ale chci iniciovat, abychom ve spolupráci se stratégy a experty dali možné strategie na papír.

KDU-ČSL je mi z koalice hodnotově i společensky úplně nejvzdálenější Markéta Gregorová

Jde vám o co největší zisk ve volbách?

Ano, samozřejmě s ohledem na to, co bychom pokládali za zisk. Pokud by si Celostátní fórum odsouhlasilo, že v příštích sněmovních volbách nám jde o maximum počtu poslanců, tak budeme mít adekvátní strategii. Pokud Celostátní fórum řekne, že chceme být v příští vládě, tak budeme mít jinou strategii.

Daří se podle vás Pirátům ve vládě prosazovat vaše témata?

Určitě ano, s ohledem na to, v jaké pozici jsme. Něco se podařilo prosadit a něco se zase podařilo díky Pirátům ve vládě zarazit. Daří se nám i snáz komunikovat některé naše programové cíle, jako např. že chceme slevu na menstruační pomůcky, i když se nám to nakonec nepodařilo prosadit.

Kdo vám z koaličních partnerů vadí nejvíc? Předpokládám, že ODS?

Mně osobně tedy KDU-ČSL. Ta je mi hodnotově i společensky úplně nejvzdálenější.

Kdo by mohl být naopak podle vás pro Piráty vhodným partnerem?

Máme tematické partnery. Například pokud jde o klimatickou politiku, tak je to TOP 09 reprezentovaná panem Niedermayerem. V sociální politice se nepochybně shodneme se SOCDEM, pokud jde o ochranu soukromí, tak s ODS. Partnera, se kterým bychom se shodli takřka na všem, ale bohužel opravdu nemáme. Jsme unikátní strana a myslím si, že jsme jediná liberální strana v Česku.

Zvládla byste vést stranu z Bruselu?

Jsem zhruba 50 procent času v Praze. Když svůj kalendář a přítomnost zde porovnám s kalendářem ministra a vicepremiéra, tak se domnívám, že jsme na tom dost podobně. Média si navíc zvykla telefonovat i skypovat, takže v tomto ohledu také nevidím problém. I předsednictvo strany se mnoho a mnoho let setkává online. Momentálně jsem v republikovém výboru Pirátů a vedu rezortní tým Evropa, zahraničí a obrana. Tyto pozice bych pustila. Časově by se mi to vybalancovalo.

Kampaň do Sněmovny byste také zvládla?

Sněmovní volby mají 14 volebních lídrů. Hlavním lídrem by byl lídr Prahy nebo Ivan. To by rozhodlo Celostátní fórum. Ve sněmovních volbách kandidovat neplánuji. Jako předsedkyně bych lídry podpořila objížděním krajů a svou přítomností na billboardech a podobně.