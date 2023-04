Georadar našel hrob Elišky Rejčky

Průzkum podloží s využitím georadaru nyní ukázal, že je umístěno špatně, asi půl metru stranou. Vědci zjistili, že v nejbližším okolí královniny hrobky už není žádný jiný hrob.

Průzkum bude pokračovat

„Je to pro nás důležitá informace. Jasně to ukazuje, jak obrovský respekt měla ještě dlouho po své smrti. Nikdo si netroufl, a to dokonce ani po staletích, narušit její věčný spánek tím, že by u její hrobky vybudoval další hrob,“ řekl Právu archeolog Muzea města Brna Petr Vachůt.

Nikdo si netroufl narušit její věčný spánek tím, že by u její hrobky vybudoval další hrob Petr Vachůt, archeolog

Letos je tomu 700 let, kdy královna založila klášter cisterciaček ve Starém Brně, kde byla také v jeho bazilice uložena k poslednímu odpočinku. V souvislosti s výročím nechalo nyní muzeum detailně zaměřit podloží pod chrámem. Vědělo se, že je v něm Eliščin hrob. Nebylo ale jasné, kde přesně je vdova po Rudolfu Habsburském a po Václavu II. pochována.

Pomohl georadar, s nímž si lze prohlédnout podloží i bez výkopových prací. Našel královninu hrobku i hrob Eliščina druha, moravského hejtmana Jindřicha z Lipé (1275–1329). Také ten bylo nutné v jižní části chrámu zaměřit, a to včetně tajemné rozestavěné hrobky, která s ním sousedí. Neví se, pro koho byla hloubena ani proč nebyla nikdy využita.

Výzkum odhalil i neznámou hrobku v severní části baziliky. Nikdo zatím netuší, kdo do ní byl pohřben. „Možná je to první abatyše nebo jiná matka představená, která byla ve vedení kláštera mimořádně úspěšná. Být pochován v chrámu s královnou, to už něco muselo znamenat. Snad nám historické dokumenty v archivech řeknou o hrobu více,“ doplnil Vachůt.

Foto: Foto Muzeum města Brna Eliška Rejčka na dobové malbě

Přesné zaměření hrobek je podle něj důležité pro jakékoli stavební práce v chrámu. Zamezí se tak narušení hrobů.

Navíc není vyloučeno, že se odborníci v budoucnu podívají nejen do nově nalezené hrobky, ale také do hrobu královny Elišky, a to s využitím sondy. Stačí k tomu jen dírka v podlaze, kterou se protáhne kabel. Georadar sice pomohl zaměřit prostory pod podlahou, ale rakve či ostatky královny si s využitím této techniky prohlédnout nelze.