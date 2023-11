Fico zahájí první oficiální návštěvu Česka

Následně slovenský premiér zamíří za svým českým protějškem do Strakovy akademie. Fiala by ho měl uvítat v 11:30 slavnostním ceremoniálem s vojenskými poctami na zahradě Úřadu vlády.

Jednat by měli zejména o pokračování bilaterální spolupráce obou zemí. Následně by měli mít oba premiéři společnou tiskovou konferenci, a to ve 13:05.