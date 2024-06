Fiala: První část munice z české iniciativy už je na Ukrajině

„Děláme, co je třeba,“ napsal předseda vlády před odpolední schůzkou s prezidentem Petrem Pavlem. Kdo, kdy a jakou munici na Ukrajinu dovezl, ale neupřesnil.

Ukrajina by díky tomu měla podle prohlášení vládních politiků dostat do konce roku asi půl milionu kusů munice, další zásilky mají dorazit v červenci.

První zásilka munice z naší iniciativy před časem dorazila na Ukrajinu. Děláme, co je třeba.

Černochová doufá, že se dodávky na bojišti projeví. „Uděláme pro to maximum možného, aby to tak bylo. Ale tu munici budou mít v ruce Ukrajinci a bude samozřejmě záležet na jejich taktice, na jejich vojenském postupu, jaký oni zvolí. My jim můžeme poskytovat podporu právě v podobě vojenského materiálu,“ řekla v nedávném rozhovoru pro ČTK.