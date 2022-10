Fiala k Babišově kandidatuře: To si Česko nezaslouží

Jen, co jsme začali snít o tom, že vytáhneme prezidentskou standartu z toho bláta, do kterého ji zašlapal Miloš Zeman, se do souboje o Hrad přihlásil obžalovaný estébák Babiš. Ten může navázat leda na Gottwalda nebo Husáka. Věřím ale, že standarta neskončí pro změnu v louži. pic.twitter.com/6YDHr6B4e3